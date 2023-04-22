https://news.day.az/world/1557828.html Причины мощного пожара в Красноярске - ВИДЕО
Причины мощного пожара в Красноярске - ВИДЕО
Более восьми часов понадобилось спасателям, чтобы потушить огромный пожар на складе. О том, что он начался, пресс-служба МЧС сообщила около 21:00, а потушено возгорание было только в 05:35, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Напомним, что пожар начался 21 апреля. Горел склад. Возгорание было такой силы, что существовала угроза перекидывания огня на жилой дом, расположенный по соседству.
Локализовали пожар в 22:37 по местному времени.
Всего огонь успел распространиться на площади 1600 квадратных метров. Причины возгорания устанавливаются.
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