Причины мощного пожара в Красноярске

Более восьми часов понадобилось спасателям, чтобы потушить огромный пожар на складе. О том, что он начался, пресс-служба МЧС сообщила около 21:00, а потушено возгорание было только в 05:35, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Напомним, что пожар начался 21 апреля. Горел склад. Возгорание было такой силы, что существовала угроза перекидывания огня на жилой дом, расположенный по соседству.

Локализовали пожар в 22:37 по местному времени.

Всего огонь успел распространиться на площади 1600 квадратных метров. Причины возгорания устанавливаются.