https://news.day.az/world/1558816.html Тяжелое ДТП в Иркутской области - ВИДЕО
Тяжелое ДТП в Иркутской области - ВИДЕО
Легковой автомобиль залетел под грузовик в Иркутской области, погибли пять человек. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, отмечается, что трагедия произошла на дороге у рабочего поселка Маркова. Водитель не удержал Mazda Demio на летней резине - за секунды иномарка оказалась под грузовиком. По инерции обе машины врезались в стелу на въезде в поселок.
В легковом автомобиле находились две женщины, водитель-мужчина и двое детей. Все они погибли. Водитель грузовика не пострадал.
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