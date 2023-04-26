Тяжелое ДТП в Иркутской области

Легковой автомобиль залетел под грузовик в Иркутской области, погибли пять человек. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, отмечается, что трагедия произошла на дороге у рабочего поселка Маркова. Водитель не удержал Mazda Demio на летней резине - за секунды иномарка оказалась под грузовиком. По инерции обе машины врезались в стелу на въезде в поселок.

В легковом автомобиле находились две женщины, водитель-мужчина и двое детей. Все они погибли. Водитель грузовика не пострадал.