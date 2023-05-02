https://news.day.az/world/1560307.html Автомобиль загорелся на ходу при попытке уйти от полиции в России - ВИДЕО
Автомобиль загорелся на ходу при попытке уйти от полиции в России - ВИДЕО
На трассе Красноярск-Канск Гелендваген, уходя от полицейской погони загорелся прямо на ходу и врезался в отбойник.
Предварительно, водитель был трезв, документы на авто - в наличии. Выжившего мужчину привлекли к административной ответственности.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
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