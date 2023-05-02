Автомобиль загорелся на ходу при попытке уйти от полиции в России

На трассе Красноярск-Канск Гелендваген, уходя от полицейской погони загорелся прямо на ходу и врезался в отбойник.

Предварительно, водитель был трезв, документы на авто - в наличии. Выжившего мужчину привлекли к административной ответственности.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.