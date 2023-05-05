Пациент выпал из машины скорой в России

Пациент на ходу выпал из машины скорой помощи в Комсомольске-на-Амуре. Кадры с места очевидцы опубликовали в соцсетях.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, на записи видно, как карета скорой мчится на вызов, но в один момент ее задние двери открываются и оттуда на асфальт падает человек. Однако, он не стал просить помощи у прохожих и попытался сбежать.

Позже в региональном главке МВД сообщили, что мужчина был ранен в шею. Кроме того, пациента скорой подозревали в совершении преступления.

Отметим, что беглеца стражи порядка все же задержали. Сейчас он находится в больнице под присмотром медиков. Проводится проверка.