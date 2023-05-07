https://news.day.az/world/1562316.html Крупный пожар в торговом центре в России - ВИДЕО
Крупный пожар в торговом центре в России - ВИДЕО
Торговый павильон загорелся на улице Доваторцев в Ставрополе, сообщают очевидцы, публикуя кадры с места ЧП в социальных сетях.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, площадь пожара - 500 квадратных метров.
Есть ли в результате возгорания погибшие и пострадавшие - устанавливается. Также выясняются другие обстоятельства произошедшего.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре