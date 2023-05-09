https://news.day.az/world/1562327.html Природные пожары уничтожили десятки домов в России - ВИДЕО
Природные пожары уничтожили десятки домов в России - ВИДЕО
В Курганской области продолжает увеличиваться число домов, уничтоженных лесными пожарами. Новые подробности сообщили в экстренных службах.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, так, согласно последним данным на вечер 7 мая, огонь полностью уничтожил 42 дома. Здания пострадали сразу в четырех населенных пунктах региона.
"По последним данным, количество уничтоженных природными пожарами строений в селах Иванково, Кодское и Юлдус, а также в деревне Плоской выросло до 42", - заявил собеседник ТАСС.
До этого было известно о 32 разрушенных зданиях. Сейчас экстренные службы продолжают работать в регионе.
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