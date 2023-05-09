Природные пожары уничтожили десятки домов в России
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В Курганской области продолжает увеличиваться число домов, уничтоженных лесными пожарами. Новые подробности сообщили в экстренных службах. 

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, так, согласно последним данным на вечер 7 мая, огонь полностью уничтожил 42 дома. Здания пострадали сразу в четырех населенных пунктах региона. 

"По последним данным, количество уничтоженных природными пожарами строений в селах Иванково, Кодское и Юлдус, а также в деревне Плоской выросло до 42", - заявил собеседник ТАСС. 

До этого было известно о 32 разрушенных зданиях. Сейчас экстренные службы продолжают работать в регионе. 