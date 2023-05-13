В Сочи суперкар Lamborghini врезался в дерево

В Сочи водитель автомобиля Lamborghini Aventador врезался в дерево, сообщает Kub Mash, последствия аварии попали на видео, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

ДТП произошло на Курортном проспекте поздно вечером 12 мая. Как видно на кадрах с места аварии, итальянский суперкар получил серьезные повреждения передней части. Ночью разбитый Aventador увезли на эвакуаторе.

Отмечается, что водитель в результате происшествия не пострадал. По предварительным данным, автомобиль зарегистрирован на бизнесмена из Башкирии по имени Рафаэль. Был ли он за рулем, пока неизвестно.

Lamborghini выпускала модель Aventador с 2011 по 2021 год, суперкар оснащался 6,5-литровым V12 мощностью от 700 до 780 л. с. в зависимости от модификации. Всего было выпущено около 10 тыс. Aventador.