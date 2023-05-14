Автомобиль на полном ходу врезался в столб в Москве

В Москве легковой автомобиль врезался в столб. Об этом сообщает Telegram-канал "Дептранс. Оперативно", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"На Щелковском шоссе (в районе д. 44, к. 5) водитель не справился с управлением и въехал в столб. На месте работают оперативные службы города", - говорится в сообщении.

Судя по видео, у автомобиля после ДТП серьезно повреждена передняя часть. О пострадавших не сообщается.

Отмечается, что движение транспорта по дублеру Щелковского шоссе в сторону области происходит по одной полосе из двух.