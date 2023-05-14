https://news.day.az/world/1564186.html Автомобиль на полном ходу врезался в столб в Москве - ВИДЕО
Автомобиль на полном ходу врезался в столб в Москве - ВИДЕО
В Москве легковой автомобиль врезался в столб. Об этом сообщает Telegram-канал "Дептранс. Оперативно", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"На Щелковском шоссе (в районе д. 44, к. 5) водитель не справился с управлением и въехал в столб. На месте работают оперативные службы города", - говорится в сообщении.
Судя по видео, у автомобиля после ДТП серьезно повреждена передняя часть. О пострадавших не сообщается.
Отмечается, что движение транспорта по дублеру Щелковского шоссе в сторону области происходит по одной полосе из двух.
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