Раскрыты детали переговоров Маска с властями Китая

Во время переговоров с властями КНР глава Tesla и SpaceX Илон Маск заявил официальным лицам в Пекине, что он против ослабления экономических связей между США и Китаем. Об этом сообщает Business Insider, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Интересы США и Китая переплетаются, как сиамские близнецы", - отметил Маск во время встречи с министрами иностранных дел, торговли и промышленности Китая, утверждают источники.

При этом министр иностранных дел Китая Цинь Ган сказал Маску, что обеим странам необходимо "держать руль в правильном направлении" в своих отношениях, указав на важность "взаимного уважения и взаимовыгодного сотрудничества".

"Китай всегда приглашает деловых деятелей из всех стран, в том числе господина Маска, посетить Китай для более глубокого понимания страны и взаимовыгодного сотрудничества", - сообщил представитель МИД КНР на пресс-конференции.

Частный самолет Маска приземлился в Пекине во вторник, 30 мая. Это был первый визит миллиардера в Китай почти за три года, причем в момент роста напряженности в отношениях КНР и США.

Ослабление экономических связей между двумя странами может стать серьезной проблемой для Tesla, у которой имеются ключевые производственные предприятия в Китае. Например, недавно Tesla запустила новый завод по производству аккумуляторов в Шанхае, предварительно создав новую компанию внутри КНР.