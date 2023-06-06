https://news.day.az/world/1571069.html Новый Кабинет министров Турции собрался на первое заседание
Новый Кабинет министров Турции собрался на первое заседание
В Анкаре под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана во вторник, 6 июня, проходит первое заседание Кабинета министров Турции в новом составе, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.
Заседание началось в 16:10 по бакинскому времени в Президентском комплексе.
В числе приоритетных тем для обсуждений значатся: разработка Дорожной карты дальнейшего развития страны, устранение последствий февральских землетрясений, шаги по оздоровлению экономики, борьба с терроризмом и обеспечение безопасности границ.
Президент Турции 3 июня огласил состав нового кабинета министров.
Ранее мы давали подробную информацию о первом заседании кабмина.
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