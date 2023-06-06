Новый Кабинет министров Турции собрался на первое заседание

В Анкаре под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана во вторник, 6 июня, проходит первое заседание Кабинета министров Турции в новом составе, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

Заседание началось в 16:10 по бакинскому времени в Президентском комплексе.

​​​​​​​В числе приоритетных тем для обсуждений значатся: разработка Дорожной карты дальнейшего развития страны, устранение последствий февральских землетрясений, шаги по оздоровлению экономики, борьба с терроризмом и обеспечение безопасности границ.

Президент Турции 3 июня огласил состав нового кабинета министров.

Ранее мы давали подробную информацию о первом заседании кабмина.