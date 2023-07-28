Тайфун Доксури на Филиппинах

Число погибших в результате проливных дождей, наводнений и оползней, вызванных тайфуном Доксури на Филиппинах возросло до 13 человек, еще 20 пропали без вести.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальное агентство Филиппин по чрезвычайным ситуациям, девять человек погибли в результате оползня в административном районе Кордильера, один в регионе Илокос на севере Филиппин, двое в центральной части Филиппин и один в провинции недалеко от Манилы, девять людей пропали без вести в административном районе Кордильеры и 11 в долине Кагаян, регионе на севере Филиппин.

Тайфун Доксури затронул более 500 000 человек в стране Юго-Восточной Азии. Более 29 000 перемещенных лиц все еще находятся в 479 временных убежищах.

Доксури, пятый циклон, обрушившийся на Филиппины в этом году. Несколько дней шли проливные дожди, что вызвало внезапные наводнения и оползни. Многие районы на главном острове Лусон все еще затоплены, хотя Доксури покинул Филиппины в четверг.