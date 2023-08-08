ВС Турции ударили по террористам в Сирии

На севере Сирии нейтрализованы четыре боевика террористической организации YPG (сирийское крыло террористов PKK).

Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, об этом сообщило во вторник Министерство национальной обороны Турции.

Согласно заявлению, ликвидированные террористы готовили вооруженные вылазки в зонах проведения антитеррористических операций ВС Турции "Оливковая ветвь" и "Источник мира"

В ведомстве отметили, что террористы были обезврежены в ответ на обстрел данных районов.

"ВС Турции продолжат давать отпор террористам, пытающимся нарушить атмосферу стабильности и безопасности в регионе", - говорится в сообщении турецкого оборонного ведомства.

Ранее мы писали о том, что турецкие спецслужбы ликвидировали особо опасного террориста PKK.