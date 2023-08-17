Британия не скоро вернется к целевым показателям инфляции

Власти Великобритании смогут достичь целевого показателя инфляции в 2% только к 2025 году, заявил в среду замглавы британского минфина по экономическим вопросам Джон Глен, передает Day.Az со ссылкой на Прайм.

Ранее министр финансов Британии Джереми Хант на фоне публикации новой статистики по инфляции призвал власти не расслабляться и продолжать работать над достижением целевого показателя.

"Банк Англии сам считает, что они на пути к достижению инфляции в 5% к концу этого года, затем 3% к этому времени в следующем году. Мы на пути к достижению целевого показателя в 2% к 2025 году", - сказал Глен в эфире телеканала Sky News.

Он отметил, что снижение инфляции не является простой задачей, поскольку на рост цен влияет очень много факторов, однако правительство привержено этой цели и тесно работает с Банком Англии.

В среду британское статбюро сообщило, что годовая инфляция в стране по итогам июля замедлилась до 6,8% с 7,9% месяцем ранее.

Наибольший вклад в замедление годовой инфляции в Великобритании в июле внесло снижение цен на газ и электричество, рост цен на продовольствие и безалкогольные напитки также замедлился до 14,8% с 17,3% в июне.

Ранее мы писали о том, что британский бизнес теряет веру в правительство.