Армянская молодежь все чаще сводит счеты с жизнью

В Армении наблюдается резкий рост количества суицидов.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, такие данные предоставил Статистический комитет Армении.

По имеющимся данным, в 2021 году количество самоубийств достигло 281, в 2022 году этот показатель составил 312, и на текущий момент этого года уже зарегистрировано 302 таких случая.

Свежие данные указывают на то, что большинство тех, кто допускает попытки самоубийства в Армении, приходятся на возрастную категорию 18-29 лет. Недавние случаи, когда солдаты армянской армии покончили с собой из-за насилия и издевательств, являются подтверждением этой статистики.

Отчеты утверждают, что причинами для таких радикальных шагов служат социальные проблемы и общественное давление. Кроме того, мужчины составляют большинство тех, кто делает попытки самоубийства в стране, и некоторые из этих случаев происходят в военной службе.