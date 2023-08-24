https://news.day.az/world/1592104.html Михаил Мишустин прибыл в Армению
Михаил Мишустин прибыл в Армению
Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл с рабочим визитом в Армению.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, он примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета.
У трапа самолета главу российского правительства встретили вице-премьер-министр Армении Мгер Григорян и другие официальные лица.
Заседание пройдет в городе Цахкадзор. Стороны обсудят дальнейшее совершенствование правовых механизмов в рамках ЕАЭС, укрепление существующих форматов взаимодействия с другими странами и налаживание контактов с потенциальными партнерами.
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