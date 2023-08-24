Михаил Мишустин прибыл в Армению
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Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл с рабочим визитом в Армению.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, он примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета.

У трапа самолета главу российского правительства встретили вице-премьер-министр Армении Мгер Григорян и другие официальные лица.

Заседание пройдет в городе Цахкадзор. Стороны обсудят дальнейшее совершенствование правовых механизмов в рамках ЕАЭС, укрепление существующих форматов взаимодействия с другими странами и налаживание контактов с потенциальными партнерами.