Совместные учения Армении и Ирана угрожают безопасности региона

Совместные военные учения Армении и Ирана угрожают безопасности региона.

Как передает в понедельник Day.Az, об этом говорится в материале, опубликованном на израильском информационном портале Israel Defense.

"Между двумя странами подписано соглашение о военном сотрудничестве, проводятся совместные военные маневры. Также вызывают обеспокоенность высказывания министра иностранных дел Ирана Хосейна Амира Абдоллахияна о том, что "безопасность Армении - это также безопасность Ирана", - говорится в статье.

Кроме того, авторы также упоминают случаи поставок ракет из Ирана в Россию именно через Армению, а также недавние поставки оружия из Индии напрямую в Ереван.

"Индия продает оружие Армении, и в Израиле выражают обеспокоенность тем, что такое оружие может попасть в руки иранцев, а оттуда, возможно, в Сирию", - говорится в статье.

Подчеркивается, что в то же время продолжается в различных сферах сотрудничество на благо региона между Азербайджаном и Израилем. Например, Азербайджан успешно экспортирует свои энергоресурсы в Израиль, страны сотрудничают в сферах кибербезопасности, бизнеса, торговли, а также в сфере культуры.