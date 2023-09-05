Надо уметь отвечать за собственные поступки. Как сообщает во вторник Day.Az, об этом сказала глава пресс-службы МИД РФ Мария Захарова, комментируя недавние высказывания премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

"Премьер-министром Армении было сказано за последние дни немало. Я думаю, что, можно просто подводя черту всем этим заявлениям, сказать, что надо уметь отвечать за собственные поступки, а не искать виновных и делать это бесконечно по каждому поводу. Нужно нести собственную ответственность и не переваливать, если они считают вину, или переваливать эту саму собственную ответственность на кого-либо еще. В этом и есть отличие политика, государственного деятеля от человека проходящего и не думающего о национальных интересах своей страны. Еще раз - нужно уметь отвечать за собственные поступки. Иначе это немного похоже на историю про плохого танцора", - сказала она.

Отметим, что в интервью La Repubblica Пашинян сказал, что Россия, предпринимая или не предпринимая какие-либо действия на Южном Кавказе, отдаляется от региона Южного Кавказа.

"Есть процессы, которые приводят к мысли, что однажды мы просто проснемся и увидим, что России здесь нет", - утвердил он.

В Москве выразили крайнее недовольство этими высказываниями Пашиняна, при это заметив, что РФ не собирается покидать Южный Кавказ.