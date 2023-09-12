https://news.day.az/world/1597054.html Парламент Армении ратифицировал соглашение о военном сотрудничестве с Чехией
Парламент Армении ратифицировал соглашение о военном сотрудничестве с Чехией
Национальное собрание Армении на заседании во вторник ратифицировало соглашение о военно-техническом сотрудничестве, подписанное правительствами Армении и Чехии в апреле 2019 года, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.
Представляя документ, заместитель министра обороны Арман Саркисян отметил, что документ определяет направления военно-технического сотрудничества, включающие процесс подготовки специалистов для производства, импорта, лицензирования, контроля качества продукции военного назначения.
Договор также предполагает содействие компаниям, специализирующимся в сфере военной промышленности, обмен информацией.
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