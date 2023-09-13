Пашинян вновь уколол Россию

"В результате событий в Украине возможности России изменились".

Как сообщает Day.Az, об этом в интервью Politico заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Наша стратегия должна заключаться в том, чтобы стараться в этой ситуации максимально уменьшить нашу зависимость от других. Мы хотим иметь независимую, суверенную страну. У нас должны быть пути, чтобы не оказаться в центре столкновений между Западом и Востоком, Севером и Югом. Армения не может быть "прокси". Это недопустимо.

Модель, в которой у нас проблемы с нашими соседями, и мы должны приглашать других защищать нас - независимо от того, кто эти другие", - отметил глава правительства.