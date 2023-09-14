https://news.day.az/world/1597670.html Иран недоволен совместными учениями США и Армении
Иран недоволен совместными учениями США и Армении
Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Ирана Хусейном Амиром Абдуллахианом и министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном.
Как передает Day.Az, информацию об этом распространил МИД Ирана.
Затронув с Мирзояном тему военных учений, проведенных между Арменией и США, Абдуллахиан сказал, что оценивает присутствие в регионе каких-либо иностранных сил как фактор, осложняющий ситуацию в регионе.
Министр иностранных дел подчеркнул, что наиболее эффективным способом достижения всестороннего мира является региональный диалог и механизмы, в том числе формат "3+3".
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