Иран недоволен совместными учениями США и Армении

Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Ирана Хусейном Амиром Абдуллахианом и министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном.

Как передает Day.Az, информацию об этом распространил МИД Ирана.

Затронув с Мирзояном тему военных учений, проведенных между Арменией и США, Абдуллахиан сказал, что оценивает присутствие в регионе каких-либо иностранных сил как фактор, осложняющий ситуацию в регионе.

Министр иностранных дел подчеркнул, что наиболее эффективным способом достижения всестороннего мира является региональный диалог и механизмы, в том числе формат "3+3".