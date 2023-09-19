https://news.day.az/world/1599370.html Армяне оскорбляют Владимира Путина и Сергея Лаврова - антироссийский митинг в Ереване - ВИДЕО
Армяне оскорбляют Владимира Путина и Сергея Лаврова - антироссийский митинг в Ереване - ВИДЕО
В Сети появилось видео антироссийского митинга в Ереване.
Как видно из кадров, активисты радикального Национального Демократического Полюса выкрикивают лозунги "Россия - вон из Армении!", "Россия-враг".
Собравшиеся также оскорбляют президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова.
Представляем вашему вниманию эти кадры:
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