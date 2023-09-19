Армяне оскорбляют Владимира Путина и Сергея Лаврова

В Сети появилось видео антироссийского митинга в Ереване.

Как видно из кадров, активисты радикального Национального Демократического Полюса выкрикивают лозунги "Россия - вон из Армении!", "Россия-враг".

Собравшиеся также оскорбляют президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова.

Представляем вашему вниманию эти кадры: