Бывший президент Италии скончался на 98-м году жизни

Бывший президент Италии Наполитано скончался в возрасте 98 лет в Риме.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает газета Corriere Della Sera.

Отмечается, что в 2018 и 2022 годах политик перенес серьезные операции.

Джорджо Наполитано - итальянский государственный политический и общественный деятель, пожизненный сенатор Италии с 2005 по 2006 год и с 14 января 2015 года. Он родился в 1925 году в Неаполе.

С 2006 по 2015 год - 11-й президент Итальянской республики, являлся одним из самых пожилых действующих руководителей государства в мире. В шестом туре президентских выборов в Италии, 20 апреля 2013 года, 87-летний Джорджо Наполитано стал первым в истории Италии переизбранным президентом.

С 1996 по 1998 год - министр внутренних дел Италии, с 1992 по 1994 год - Председатель Палаты депутатов Италии.