Более 80 тысяч американцев уже сутки находятся без электричества

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Основной ущерб от катастрофы пришелся на Северную Каролину.

Порывы ветра достигали скорости 115 км/ч. Ураган вызвал наводнение и отключение электроэнергии.

Синоптики предсказывают, что Офелия двинется на север, принеся проливные дожди миллионам людей по всей Средней Атлантике.

Власти также просят жителей следить за прогнозом погоды и иметь наготове аварийно-спасательное оборудование.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.