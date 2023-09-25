https://news.day.az/world/1600858.html Более 80 тысяч американцев уже сутки находятся без электричества - Причина- ВИДЕО
Более 80 тысяч американцев уже сутки находятся без электричества - Причина- ВИДЕО
Основной ущерб от катастрофы пришелся на Северную Каролину.
Порывы ветра достигали скорости 115 км/ч. Ураган вызвал наводнение и отключение электроэнергии.
Синоптики предсказывают, что Офелия двинется на север, принеся проливные дожди миллионам людей по всей Средней Атлантике.
Власти также просят жителей следить за прогнозом погоды и иметь наготове аварийно-спасательное оборудование.
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