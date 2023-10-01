В Омане заявили о моральном долге ООН перед Палестиной

Глава МИД Омана Сайид Бадр аль-Бусаиди назвал разрешение конфликта в Палестине по формуле "двух государств для двух народов" моральным долгом Организации Объединенных Наций. Заявление было сделано им на заседании Генеральной Ассамблеи организации, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Палестинский народ тверд в убежденности в своей правоте и решимости противостоять жестокой израильской оккупации, эмбарго, злоупотреблениям и нарушениям международного права и резолюций Совета Безопасности", - подчеркнул дипломат.

Палестино-израильский конфликт он назвал "длящейся 70 лет несправедливостью". Единственным разрешением конфликта оманский министр назвал уход Израиля к границам июня 1967 года и создание независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме.

До этого Палестина отвергла планы Израиля по автономии.