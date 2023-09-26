Венгрия не торопится с ратификацией заявки Швеции на вступление в НАТО

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в понедельник, что его страна не торопится ратифицировать заявку Швеции на вступление в НАТО, предположив, что скандинавская страна может столкнуться с дальнейшими задержками со вступлением в военный альянс.

Как передает Day.Az, выступая на первой осенней сессии парламента Венгрии, Орбан заявил законодателям, что "ничто не угрожает безопасности Швеции", и поэтому Венгрия "не торопится" с ратификацией.

Заявление Орбана прозвучало после того, как другие высокопоставленные венгерские чиновники недавно предположили, что ратификация заявки Швеции вообще не должна быть включена в повестку дня парламента во время осенней сессии.

В четверг лидер фракции партии Орбана "Фидес" Мате Кочиш заявил, что видит "маленький шанс" на то, что парламент проголосует по этому вопросу в этом году.

Отметим, что Венгрия остается единственной страной-членом НАТО, помимо Турции, которая еще не одобрила заявку Швеции на вступление в альянс.