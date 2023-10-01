Таиланд не выявил в морепродуктах из Японии следов радиоактивных материалов

Проверки поставляемых в Таиланд из Японии морепродуктов не выявили наличия в них следов радиоактивных материалов после сброса в океан очищенной воды с аварийной АЭС "Фукусима-1". Об этом сообщила газета Bangkok Post, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По словам генерального секретаря Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Таиланда Лертчая Лертвута, исследование 42 из 75 взятых на проверку образцов японской продукции показало, что их качество соответствует международным стандартам. "В случае обнаружения радиоактивного загрязнения в оставшихся образцах морепродукты будут уничтожены, а поставки приостановлены", - сказал он.

Таиланд в августе удвоил число проверок поставляемых из Японии морепродуктов на предмет наличия в них радиоактивных материалов в связи со сбросом в океан очищенной воды с АЭС "Фукусима-1".

Энергетическая компания Tokyo Electric Power 24 августа сообщила, что японские специалисты приступили к сбросу в океан первой партии очищенной от радиоактивных веществ воды с АЭС "Фукусима-1". Данные проведенных измерений показали, что подготовленная к сбросу очищенная вода была в достаточной степени разбавлена морской водой.

Решение Токио вызвало острую критику со стороны различных государств, в первую очередь Китая, где с июля начались усиленные проверки поставок японских продуктов. Главное таможенное управление КНР полностью прекратило импорт морепродуктов из Японии.