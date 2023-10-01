В Австралии монеты с портретом Карла III поступят в обращение до конца года

Первые монеты с изображением нового короля Великобритании Карла III поступят в обращение в Австралии до конца 2023 года. Об этом сообщил помощник министра финансов страны Эндрю Ли, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Для выпуска монет с новым изображением существуют определенные процедуры, и их необходимо соблюсти. Нам нужно изготовить и протестировать штампы, ведь каждый из них должен выдержать от 200 до 300 тыс. отпечатков монет, так что процесс [изготовления] довольно длительный, но он уже идет", - сказал Ли.

Он также подчеркнул, что первые партии монет с изображением нового монарха будут "довольно большими". "Мы выпустим в оборот сразу много новых монет, чтобы все австралийцы, а для многих это будут первые новые монеты с новым правителем в жизни, смогли получить их и подержать в руках", - сказал помощник министра.

Как ранее проинформировал Королевский монетный двор Австралии, монеты с изображением Елизаветы II останутся в обращении наряду с новыми монетами с изображением короля. Всего за время правления королевы на австралийских монетах было отчеканено шесть ее изображений, представлявших Елизавету II в соответствии с ее возрастом на момент выпуска.

Елизавета II умерла 8 сентября в замке Балморал в Шотландии в возрасте 96 лет, после чего ее тело было перевезено в Лондон с остановкой в Эдинбурге для церемонии публичного прощания. Она была похоронена 19 сентября в часовне Георга VI на территории Виндзорского замка.