Франция формирует более жесткий подход к Китаю в рамках ЕС

Новый более жесткий подход Европейского союза (ЕС) к Китаю формируется из-за опасений Парижа по поводу того, что торговая практика КНР может представлять критическую угрозу для ключевых отраслей экономики. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

В тексте отмечается, что Франция взяла на себя ведущую роль по изменению политики в отношении Пекина полагая, что бездействие приведет экономику Евросоюза к потерям в долгосрочной перспективе.

"Задача состоит не в том, чтобы превратить торговые отношения Европы с Китаем, объем которых составляет $900 млрд в год в прямую битву, как это делает Пекин с Вашингтоном, а в том, чтобы создать равные условия для крупнейших экономических блоков мира", - заявил собеседник агентства.

Президент Франции Эммануэль Макрон хочет, чтобы партнеры по ЕС видели в Европе балансирующую силу между двумя мировыми экономическими сверхдержавами, отметил анонимный источник.