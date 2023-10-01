Назван срок возникновения еще одной крупной пандемии COVID

Возникновение пандемии коронавирусной инфекции, аналогичной той, которая произошла в период с 2020 по 2022 годы, возможно только после ухода поколения с иммунитетом, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Заведующий отделом молекулярной вирусологии государственного научного центра "Вектор" Валерий Локтев сообщил, что период без крупных пандемий займет около 30 лет.

Вчера в федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией было объявлено о повышении заболеваемости COVID-19 в России на 22,3%, а число госпитализаций увеличилось на 18%. Увеличение числа госпитализаций отмечено в 47 регионах Российской Федерации, а заболеваемость выросла в 74 регионах.

Локтев пояснил, что обычно период между пандемиями равен половине продолжительности жизни человека, а для вируса гриппа этот период составляет 57 лет. Он также добавил, что в настоящее время коронавирусная инфекция стала сезонным явлением.