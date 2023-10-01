Кеннеди-младший планирует баллотироваться в президенты

Появление Кеннеди в качестве независимого кандидата может осложнить ситуацию как для демократа Джо Байдена, так и для его вероятного противника - республиканца Дональда Трампа

Как сообщает Day.Az со ссылкой на американские СМИ, демократ Роберт Кеннеди-младший объявил в пятницу вечером о том, что он будет баллотироваться на предстоящих в 2024 году президентских выборах как независимый кандидат. Это может осложнить ситуацию как для демократа Джо Байдена, так и для республиканца Дональда Трампа.

Сын сенатора Роберта Кеннеди и племянник президента Джо Кеннеди разместил на своем ютьюб-канале видео, сообщил американцам, что 9 октября он сделает "важное объявление". Выступление состоится в Филадельфии.

"Я буду говорить о кардинальных изменениях в американской политике", - сказал Кеннеди-младший, осудив коррупцию в "обеих партиях".

Бывший президент Джон Кеннеди был убит в Далласе в 1963 году, а его брат Роберт, отец Роберта-младшего также был убит в 1968 году во время его собственной президентской кампании.

Кеннеди заявил в апреле, что бросит вызов Байдену за выдвижение от Демократической партии, чтобы баллотироваться против кандидата от республиканцев, которым, как ожидается, станет бывший президент Дональд Трамп.

С тех пор Кеннеди неоднократно утверждал, что Демократическая партия "по сути слилась в одно целое" с избирательным штабом Байдена, лишив тем самым других кандидатов шансов на выдвижение. Согласно социологическим опросам, Байден сильно опережает Кеннеди среди избирателей-демократов.

О том, что Кеннеди собирается баллотироваться в качестве независимого кандидата первым сообщил новостной портал Mediaite.

Отвечая на просьбу "Рейтер" прокомментировать публикацию Mediaite, штаб Кеннеди отправил по электронной почте ссылку на ютьюб-канал кандидата.

Демократы выразили обеспокоенность тем, что появление независимого кандидата может оттянуть голоса у 80-летнего Байдена, рейтинг которого тянут вниз его возраст и ситуация в экономике.

Тем не менее, рейтинг Кеннеди выше среди республиканцев, в сравнении с демократами. Об этом свидетельствует опрос общественного мнения, проведенный сайтом FiveThirtyEight. Таким образом выдвижение Кеннеди может затронуть и интересы Трампа. Против экс-президента выдвинуты несколько уголовных обвинений, и его кампании приходится тратить деньги на судебные издержки.