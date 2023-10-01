Один из островов решил избавиться от Франции

Популярный у туристов остров обретает независимость от Франции, причем с подачи французского президента. По крайней мере, именно так французские СМИ прокомментировали Эммануэля Макрона, который произнес знаковую речь в поддержку "автономии" находящегося под властью Франции острова в Средиземном море.

Как передает Day.Az со ссылкой на Турпром, речь идёт о Корсике.

Как уверяют в СМИ, президент выступил с речью "на фоне растущих сепаратистских настроений на острове", а также "на фоне слухов, что он может решить вопрос корсиканской автономии". При этом Корсиканские националисты в настоящее время занимают три четверти мест в законодательном собрании острова - и им уже были обещаны переговоры, которые "дойдут до автономии" после жестоких протестов в прошлом году, вызванных смертью заключенного в тюрьму активиста, выступающего за независимость.

"Островные" националисты требуют от Франции большей автономии и расширения полномочий Корсиканской ассамблеи. Кроме того, они добиваются включения корсиканского языка наряду с французским в качестве одного из официальных языков.

В итоге в своем обращении к представителям Корсики в четверг (28 сентября) Макрон заявил, что пришло время "построить автономию Корсики в рамках Республики". Правда далее он заявил буквально следующее: "Это не будет ни автономия против государства, ни автономия без государства". На что будет похожа эта конструкция, туристы поймут через шесть месяцев - такой срок назначен для переговоров между французским правительством и корсиканскими политическими партиями.