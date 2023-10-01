Афганское посольство в Индии закрылось

Посольство Афганистана в Нью-Дели решило с 1 октября прекратить работу по причине отсутствия поддержки со стороны правительства Индии, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Посольство Исламской Республики Афганистан в Нью-Дели с сожалением сообщает о решении прекратить свою деятельность с 1 октября 2023 года", - говорится в заявлении, опубликованном на странице дипломатической миссии в соцсети X (ранее Twitter). Среди причин, побудивших дипломатов к такому шагу, указываются "отсутствие крайне важной поддержки со стороны правительства принимающей страны" и "отсутствие законно действующего правительства в Кабуле". Кроме того, афганское посольство столкнулось с нехваткой кадров и ресурсов. "Недостаток своевременной и достаточной поддержки [со стороны правительства Индии], от продления виз дипломатам и до других важных областей сотрудничества, привел к понятному разочарованию среди членов нашего коллектива и препятствовал нашей способности эффективно выполнять повседневные обязанности", - следует из заявления.

Согласно положениям Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, все помещения и имущество посольства будут переданы под надзор индийским властям, говорится в заявлении миссии. До этого момента дипломаты продолжат оказывать экстренные консульские услуги гражданам Афганистана, отметили в посольстве.

29 сентября общеарабская газета Asharq al Awsat со ссылкой на три источника в посольстве Афганистана в Нью-Дели выступила с утверждением, что дипмиссия приостановила деятельность в связи с тем, что по меньшей мере пять афганских дипломатов, включая посла Фарида Мумундзая, уехали в страны Европы и США для получения политического убежища. По сведениям источников издания, несколько месяцев назад Мумундзай, который был назначен послом в Индии до захвата власти в Афганистане радикальным движением "Талибан", покинул свой пост и уехал в Лондон.

"Посольство категорически отвергает любые необоснованные утверждения относительно внутренних распрей или разногласий среди наших дипломатических сотрудников или любых дипломатов, использующих кризис для поиска убежища в третьей стране. Подобные слухи не обоснованы и не отражают реального положения дел в нашей миссии. Мы остаемся единой командой, работающей в интересах Афганистана", - отмечается в заявлении.