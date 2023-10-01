Шавкат Мирзиёев едет в Катар

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 1-2 октября посетит Катар с государственным визитом.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространила пресс-служба президента республики.

В ходе визита он проведет переговоры с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль-Тани.

Стороны обсудят состояние и перспективы развития узбекско-катарского сотрудничества, обменяются мнениями по актуальным международным и региональным проблемам.

Глава Узбекистана также примет участие в церемонии открытия международной выставки "EXPO Doha 2023".

По итогам государственного визита ожидается подписание пакета документов, направленных на дальнейшее укрепление двусторонних отношений в различных сферах.