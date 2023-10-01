В Турции пассажирский автобус перевернулся и упал на виноградник

В Турции пассажирский автобус, следовавший из Измира в Мерсин, перевернулся и упал на виноградник на обочине дороги.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на NTV, причиной аварии стало то, что водитель автобуса не справился с управлением.

На место происшествия прибыли бригады медиков, спасателей и полиции.

12 пострадавших доставлены в больницы. Три пассажира, в том числе одна беременная женщина, оказались в зажатом состоянии в машине и после продолжительных усилий были спасены пожарными.

Сообщается, что пострадавшие доставлены в больницы Манисы, их самочувствие хорошее.