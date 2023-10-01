https://news.day.az/world/1602841.html В Турции пассажирский автобус перевернулся и упал на виноградник
В Турции пассажирский автобус перевернулся и упал на виноградник
В Турции пассажирский автобус, следовавший из Измира в Мерсин, перевернулся и упал на виноградник на обочине дороги.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на NTV, причиной аварии стало то, что водитель автобуса не справился с управлением.
На место происшествия прибыли бригады медиков, спасателей и полиции.
12 пострадавших доставлены в больницы. Три пассажира, в том числе одна беременная женщина, оказались в зажатом состоянии в машине и после продолжительных усилий были спасены пожарными.
Сообщается, что пострадавшие доставлены в больницы Манисы, их самочувствие хорошее.
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