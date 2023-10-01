Сунак исключил возможность отправки британских военных в Украину

Великобритания не собирается направлять своих военнослужащих в Украину, пока идет конфликт.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак. По его словам, планы по отправке британских инструкторов касаются долгосрочного периода сотрудничества между странами.

"Ни один британский солдат не будет направлен для того, чтобы принимать участие в текущем конфликте", - сказал Сунак в эфире телеканала Sky News. Он уточнил, что высказывания министра обороны Великобритании Гранта Шэппса об отправке британских инструкторов в Украину касались "долгосрочной перспективы". "Министр обороны имел в виду, что это будет, возможно, однажды в будущем", - отметил Сунак.

Шэппс в интервью газете The Sunday Telegraph заявил, что Минобороны Великобритании изучает возможность размещения на украинской территории британских военнослужащих, которые будут осуществлять подготовку солдат и офицеров ВСУ. Глава ведомства сказал, что обсуждал эти планы с президентом Украины Владимиром Зеленским во время своего визита в Киев 27 сентября. Министр также отметил, что вместе с другими странами НАТО Великобритания должна работать над улучшением оперативной совместимости с ВСУ и "подготовить их к членству в альянсе".

В настоящее время Великобритания проводит курсы подготовки украинских военнослужащих на своей территории. По последним данным британского Минобороны, с февраля 2022 года обучение уже прошли 26,5 тыс. украинских военных. Ранее Шэппс заявил, что Лондон намерен довести общее число подготовленных украинских военнослужащих до 30 тыс. к концу года.