Мы солидарны с Турцией в борьбе с террором

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг осудил теракт, совершенный в Турции.

Как передает АПА, об этом в своем аккаунте "Х" сообщил генеральный секретарь Столтенберг.

"Я решительно осуждаю теракт, совершенный сегодня против МВД в Анкаре, желаю скорейшего выздоровления сотрудникам полиции, получившим ранения при исполнении своих служебных обязанностей. НАТО солидарно с Турцией в борьбе с террором", - подчеркнул Столтенберг.