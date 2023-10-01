https://news.day.az/world/1602855.html Мы солидарны с Турцией в борьбе с террором - Столтенберг
Мы солидарны с Турцией в борьбе с террором - Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг осудил теракт, совершенный в Турции.
Как передает АПА, об этом в своем аккаунте "Х" сообщил генеральный секретарь Столтенберг.
"Я решительно осуждаю теракт, совершенный сегодня против МВД в Анкаре, желаю скорейшего выздоровления сотрудникам полиции, получившим ранения при исполнении своих служебных обязанностей. НАТО солидарно с Турцией в борьбе с террором", - подчеркнул Столтенберг.
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