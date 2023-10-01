Эрдоган прокомментировал теракт в столице

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган охарактеризовал попытку теракта в центре Анкары, совершенную утром 1 октября, как "последние вздохи террористов" в отношении страны, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Перед этим глава Министерства внутренних дел Турции Али Ерликая объявил о попытке теракта около здания министерства в центре Анкары. Один из террористов подорвал себя, другой был нейтрализован, уточнил он. Полицейские получили огнестрельные ранения.

"Теракт, в ходе которого двое преступников были обезврежены в результате своевременного вмешательства наших подразделений безопасности сегодня утром, - это последние вздохи террористов", - подчеркнул турецкий лидер.