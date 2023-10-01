Эрдоган призвал Брюссель выполнять данные Анкаре обещания

Террористы, которые хотят разрушить мир и безопасность в Турции, никогда не достигнут своей цели.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления на открытии осенней сессии Великого национального собрания.

Эрдоган отметил, что возрождение FETÖ и подобных террористических организаций в Турции невозможно.

Он обратил внимание на отношения между Турцией и Евросоюзом и призвал Брюссель отказаться от своей неконструктивной позиции, и в частности в визовом вопросе, и выполнять данные Анкаре обещания.