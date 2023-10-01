В Париже произошел пожар в доме на противоположном берегу от Эйфелевой башни

Пожарные стянуты для борьбы с возгоранием в доме, распложенном на противоположном берегу от Эйфелевой башни.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал BFMTV.

По его данным, пожар начался в доме №2 по бульвару Делессер, который находится возле площади Трокадеро. Это наиболее распространенная у туристов смотровая площадка на Эйфелеву башню, расположенная на противоположном берегу от нее.

На место прибыли сотрудники полиции, которые оцепили район инцидента.