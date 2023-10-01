https://news.day.az/world/1602875.html В Париже произошел пожар в доме на противоположном берегу от Эйфелевой башни
В Париже произошел пожар в доме на противоположном берегу от Эйфелевой башни
Пожарные стянуты для борьбы с возгоранием в доме, распложенном на противоположном берегу от Эйфелевой башни.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал BFMTV.
По его данным, пожар начался в доме №2 по бульвару Делессер, который находится возле площади Трокадеро. Это наиболее распространенная у туристов смотровая площадка на Эйфелеву башню, расположенная на противоположном берегу от нее.
На место прибыли сотрудники полиции, которые оцепили район инцидента.
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