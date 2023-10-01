https://news.day.az/world/1602876.html США осудили теракт возле здания МВД Турции
США осудили теракт возле здания МВД Турции
США осуждают теракт, произошедший возле здания МВД в Анкаре.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, опубликованном в социальной сети X (ранее Twitter).
"США осуждают сегодняшнюю атаку у МВД Турции в Анкаре. Мы желаем пострадавшим скорейшего восстановления", - сказано в заявлении. Блинкен заверил, что США "отвергают терроризм во всех его проявлениях" и выражают солидарность с "Турцией, являющейся партнером [страны] по НАТО".
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