США осудили теракт возле здания МВД Турции

США осуждают теракт, произошедший возле здания МВД в Анкаре.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, опубликованном в социальной сети X (ранее Twitter).

"США осуждают сегодняшнюю атаку у МВД Турции в Анкаре. Мы желаем пострадавшим скорейшего восстановления", - сказано в заявлении. Блинкен заверил, что США "отвергают терроризм во всех его проявлениях" и выражают солидарность с "Турцией, являющейся партнером [страны] по НАТО".