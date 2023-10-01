Пожар в ночном клубе в Испаниий - число жертв растет
Число жертв пожара в ночном клубе в Мурсии на юго-востоке Испании возросло до 13.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается на сайте региональной службы экстренной помощи.
По ее данным, первые сообщения о случившемся поступили около 06:00 по местному времени (08:00 Баку). Для тушения огня были привлечены несколько бригад пожарных. Четыре человека пострадали. Возгорание уже удалось потушить.
По данным газеты La opinión de Murcia, пожар мог начаться из-за короткого замыкания в одной из лампочек на дискотеке.
Из-за трагических событий в Мурсии объявлен трехдневный траур. Исполняющий обязанности главы правительства Испании Педро Санчес выразил соболезнования в связи со случившимся.
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