Пожар в ночном клубе в Испаниий

Число жертв пожара в ночном клубе в Мурсии на юго-востоке Испании возросло до 13.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается на сайте региональной службы экстренной помощи.

По ее данным, первые сообщения о случившемся поступили около 06:00 по местному времени (08:00 Баку). Для тушения огня были привлечены несколько бригад пожарных. Четыре человека пострадали. Возгорание уже удалось потушить.

По данным газеты La opinión de Murcia, пожар мог начаться из-за короткого замыкания в одной из лампочек на дискотеке.

Из-за трагических событий в Мурсии объявлен трехдневный траур. Исполняющий обязанности главы правительства Испании Педро Санчес выразил соболезнования в связи со случившимся.