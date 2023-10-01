За последние 2 дня армянский драм резко обесценился.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом говорится в инфографике со средними курсами валют в коммерческих банках Армении, распространенной в телеграм-каналах.

Представляем вашему вниманию цифры, показывающие резкие колебания в армянской валюте.