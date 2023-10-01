https://news.day.az/world/1602879.html Армянский драм резко обесценился - ИНФОГРАФИКА
Армянский драм резко обесценился - ИНФОГРАФИКА
За последние 2 дня армянский драм резко обесценился.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом говорится в инфографике со средними курсами валют в коммерческих банках Армении, распространенной в телеграм-каналах.
Представляем вашему вниманию цифры, показывающие резкие колебания в армянской валюте.
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