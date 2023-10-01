Стало известно, кто совершил теракт в Анкаре
Запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана взяла на себя ответственность за попытку теракта в центре Анкары.
Как передает Day.Az, об этом сообщает телеканал A Haber.
"Срочные новости: террористическая организация PПK взяла на себя ответственность за теракт в Анкаре", - сказано в сообщении.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган охарактеризовал попытку теракта в центре Анкары, совершенную утром, как "последние вздохи террористов" в отношении страны.
Отметим, что взрыв и выстрелы раздались перед зданием МВД Турции в центре Анкары. В том же районе находится здание парламента, в котором сегодня проводится первое заседание депутатов после летнего перерыва. Двое террористов пытались взорвать заминированный автомобиль, но им помешали полицейские. Один террорист взорвал себя, второго "нейтрализовали". Два сотрудника МВД получили ранения.
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