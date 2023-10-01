Стало известно, кто совершил теракт в Анкаре

Запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана взяла на себя ответственность за попытку теракта в центре Анкары.

Как передает Day.Az, об этом сообщает телеканал A Haber.

"Срочные новости: террористическая организация PПK взяла на себя ответственность за теракт в Анкаре", - сказано в сообщении.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган охарактеризовал попытку теракта в центре Анкары, совершенную утром, как "последние вздохи террористов" в отношении страны.

Отметим, что взрыв и выстрелы раздались перед зданием МВД Турции в центре Анкары. В том же районе находится здание парламента, в котором сегодня проводится первое заседание депутатов после летнего перерыва. Двое террористов пытались взорвать заминированный автомобиль, но им помешали полицейские. Один террорист взорвал себя, второго "нейтрализовали". Два сотрудника МВД получили ранения.