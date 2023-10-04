Российские политологи призывают жестко ответить Армении на ратификацию Римского статута

Ответ России на тарификацию Арменией Римского статута Международного уголовного суда (МУС) должен включать в себя "жесткие меры", причем не только дипломатические, убежден политолог, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов. В противном случае РФ рискует получить рядом "очередной западный форпост".

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru, заявил он в беседе с российскими СМИ.

Ратификация Римского статута говорит о том, что Армения настроена на партнерство с США и ЕС и подтверждает негативное отношение к России, убежден Михайлов. Он напомнил, что этот шаг фактически дает право арестовать официальных лиц России в случае их визита в Армению.

"Думаю, РФ надо включать очень жесткие меры, помимо дипломатических, существуют еще различные иные меры", - сказал он. По мнению политолога, если это не пресечь, то Россия получит "очередной западный форпост у себя под боком".

Михайлов также допустил, что в дальнейшем власти Армении примут решение о выходе из ОДКБ и ЕврАзЭС.

С ним согласен политолог Алексей Чадаев - по его мнению, Армения демонстрирует намерение "приобретать новых друзей".

Напомним, накануне Парламент Армении ратифицировал Римский статут МУС. В России это расценили как "недружественный шаг", подробности - в материале "Газеты.Ru".

В парламенте Армении ранее заявляли, что ратификация Римского статута не направлена против России.