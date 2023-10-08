Полиция Нью-Йорка усиливает защиту еврейских общин

Полиция штата Нью-Йорк и города Нью-Йорка усилила защиту еврейских общин и синагог.

Как передает Day.Az со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщила губернатор штата Кэти Хоукул.

По ее словам, пока угроз в адрес представителей еврейской общины Нью-Йорка не поступало, но местные силы правопорядка постоянно находятся в контакте с ФБР и другими федеральными партнерами после террористической атаки в секторе Газа.