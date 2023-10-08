https://news.day.az/world/1604721.html Полиция Нью-Йорка усиливает защиту еврейских общин
Полиция Нью-Йорка усиливает защиту еврейских общин
Полиция штата Нью-Йорк и города Нью-Йорка усилила защиту еврейских общин и синагог.
Как передает Day.Az со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщила губернатор штата Кэти Хоукул.
По ее словам, пока угроз в адрес представителей еврейской общины Нью-Йорка не поступало, но местные силы правопорядка постоянно находятся в контакте с ФБР и другими федеральными партнерами после террористической атаки в секторе Газа.
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