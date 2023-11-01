Армянин пробил ножом мужчине голову в России

В Балашихе после выигранного дела мужчина вышел со спутницей из зала суда, а на улице его ожидала наглухо тонированная Audi без номеров, из которой вылетел озверевший кавказец вместе с другом. Вооружившись тормозным диском, подсудимый по фамилии Багманян вместе с подельником, не стесняясь в выражениях, начал угрожать Александру и его девушке. Александр, в свою очередь, не растерялся и начал привлекать внимание прохожих, именно тогда товарищ Багманян и не выдержал - достал нож и ударил мужчину в голову. Как передает Day.Az, в конфликт вмешались окружающие, и преступники сбежали, оставив пострадавшего с пробитой головой, уточняет "Русская община".

Около двух лет назад молодой человек по фамилии Багманян под запись видеорегистратора разбил Александру крышу машины, но в возбуждении дела было отказано. Как рассказал Readovka потерпевший, он неоднократно обжаловал решения в прокуратуре, но все тщетно - из-за перехода дела по инстанциям его материалы якобы растерялись. Александр воспользовался единственным законным путем получить хоть какую-то компенсацию и обратился в мировой суд. Как итог, он получил несоизмеримые со всей волокитой 20 тыс руб.

Подсудимый по фамилии Багданян, как сообщил избитый, негодовал, что суд вынес такое решение - якобы он уже и так отдал 200 тыс руб, чтобы "отмазаться" от уголовного дела, а тут нужно еще доплачивать. Когда кавказец с другом бежал с места преступления, то на эмоциях проговорился, что нужный человек уже "в отделе". Так, за желание решить вопрос по российскому законодательству Александру пробили голову ножом. Мужчина снял побои и обратился в полицию - возбуждено уголовное дело.