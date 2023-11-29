В Израиле оценили, сколько денег уходит на конфликт с ХАМАС

Центральный банк Израиля оценил финансовые затраты из-за конфликта с палестинским движением ХАМАС в 198 млрд шекелей (примерно $53 млрд). Об этом говорится в отчете финансового регулятора страны на официальном сайте, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

При этом израильский Центробанк отметил, что из этой суммы на оборонные расходы приходится 107 млрд шекелей, что равно около $28,8 млрд. Остальные деньги идут на прямой или косвенный ущерб, гражданские расходы, выплаты по госдолгу, а также восполняют налоговую выручку.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, когда движение ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса". В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Целью ответной операции Израиля "Железные мечи" стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа. При этом Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. Поставки гуманитарной помощи в Газу стали осуществляться через КПП Рафах только после 20 октября, причем их объем называют недостаточным.

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