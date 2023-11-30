В Алматы произошел пожар в переоборудованном под хостел помещении, пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям города, передает Day.Az.

Сообщается, что в результате пожара 13 человек погибли.

Согласно информации, площадь пожара составила примерно 30 квадратных метров, и огонь был ликвидирован к 06:22 по местному времени.

По предварительной информации, 13 человек погибли от отравления угарным газом. Двое пострадавших были доставлены в больницу скорой неотложной медицинской помощи, отметила пресс-служба управления общественного здравоохранения Алматы.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!