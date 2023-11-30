https://news.day.az/world/1618194.html Сильный пожар в Казахстане, есть погибшие
Сильный пожар в Казахстане, есть погибшие
В Алматы произошел пожар в переоборудованном под хостел помещении, пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям города, передает Day.Az.
Сообщается, что в результате пожара 13 человек погибли.
Согласно информации, площадь пожара составила примерно 30 квадратных метров, и огонь был ликвидирован к 06:22 по местному времени.
По предварительной информации, 13 человек погибли от отравления угарным газом. Двое пострадавших были доставлены в больницу скорой неотложной медицинской помощи, отметила пресс-служба управления общественного здравоохранения Алматы.
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