Пхеньян строго предупреждает Вашингтон

Северная Корея будет рассматривать вмешательство в работу своих спутников как объявление войны.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru, об этом сообщает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).

"Северная Корея заявляет, что вмешательство в работу ее спутников будет расценено как объявление войны", - сказано в сообщении Reuters.

Как отмечается, КНДР также заявила, что "в ответ на любое вмешательство США в космическую деятельность она ликвидирует жизнеспособность американских разведывательных спутников".

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