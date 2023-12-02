https://news.day.az/world/1618793.html Пхеньян строго предупреждает Вашингтон
Пхеньян строго предупреждает Вашингтон
Северная Корея будет рассматривать вмешательство в работу своих спутников как объявление войны.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru, об этом сообщает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).
"Северная Корея заявляет, что вмешательство в работу ее спутников будет расценено как объявление войны", - сказано в сообщении Reuters.
Как отмечается, КНДР также заявила, что "в ответ на любое вмешательство США в космическую деятельность она ликвидирует жизнеспособность американских разведывательных спутников".
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