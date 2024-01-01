Землетрясение в Турции

Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в турецкой провинции Тунджели. Об этом 1 января сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий в социальной сети Х, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Толчки были зафиксированы в районе Пюлюмюр. Очаг находился на глубине 8,7 километра.

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