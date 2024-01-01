https://news.day.az/world/1626598.html Землетрясение в Турции
Землетрясение в Турции
Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в турецкой провинции Тунджели. Об этом 1 января сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий в социальной сети Х, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Толчки были зафиксированы в районе Пюлюмюр. Очаг находился на глубине 8,7 километра.
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